Serie B, rinnovata la partnership con BKT anche per il triennio 2021/2024 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con una nota ufficiale la Lega di Serie B ha comunicato il rinnovo della sponsorizzazione di BKT, main sponsor del campionato cadetto, anche per il triennio 2021/2024. “BKT ancora Title Sponsor della Serie B italiana di calcio confermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il prossimo triennio sportivo 2021-2024, a dimostrazione del valore delle sponsorizzazioni a lungo termine. La Lega Serie B riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c’è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose. È inoltre ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con una nota ufficiale la Lega diB ha comunicato il rinnovo della sponsorizzazione di BKT, main sponsor del campionato cadetto,per il. “BKT ancora Title Sponsor dellaB italiana di calcio confermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il prossimosportivo, a dimostrazione del valore delle sponsorizzazioni a lungo termine. La LegaB riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c’è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose. È inoltre ...

ladanihadetto : RT @_exgel_: Leggenda vuole che se una serie tv poliziesca non fa una puntata col ritrovamento di cadavere in una discarica, non viene rinn… - _exgel_ : Leggenda vuole che se una serie tv poliziesca non fa una puntata col ritrovamento di cadavere in una discarica, non viene rinnovata - perfectderavin : #FireflyLane mi è piaciuto tanto, è una serie leggera ma che comunque ti entra nel cuore. Spero verrà rinnovata, ha… - harryssvans : @infvnityxsof si alla fine per come hanno sviluppato la serie potrebbe davvero essere rinnovata sempre, perché c'è… - harryssvans : sentite è impossibile che questa serie non venga rinnovata, ho in mente una casino di spinoff o di sequel, o di reb… -