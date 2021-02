Paolella, La pupa e il secchione, chi è l’ingegnere in coppia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giulia, in arte Paolella, è la nuova secchiona de La pupa e il secchione 2021, sarà in coppia con il nuovo arrivato Manuel Amati. L’arrivo di Manuel il nuovo Pupo, ha spiazzato tutti quanti, creando non poca agitazione. La tensione è salita alle stelle, nel momento in cui si è capito che potrebbe prendere il posto di uno dei veterani, la paura arriva quando Pucci annuncia il nome di una nuova secchiona: Paolella. Lei finirà in coppia con Manuel per la gioia di tutti i partecipanti, la donna si racconta: “Sono laureata in ingegneria civile e mi sto specializzando in idraulica. Di Manuel mi piace il sorriso, è un ragazzo molto solare però mi preoccupa la sua attenzione, magari stiamo parlando e dopo qualche parola perde l’attenzione e non capisce più di cosa stavamo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giulia, in arte, è la nuova secchiona de Lae il2021, sarà incon il nuovo arrivato Manuel Amati. L’arrivo di Manuel il nuovo Pupo, ha spiazzato tutti quanti, creando non poca agitazione. La tensione è salita alle stelle, nel momento in cui si è capito che potrebbe prendere il posto di uno dei veterani, la paura arriva quando Pucci annuncia il nome di una nuova secchiona:. Lei finirà incon Manuel per la gioia di tutti i partecipanti, la donna si racconta: “Sono laureata in ingegneria civile e mi sto specializzando in idraulica. Di Manuel mi piace il sorriso, è un ragazzo molto solare però mi preoccupa la sua attenzione, magari stiamo parlando e dopo qualche parola perde l’attenzione e non capisce più di cosa stavamo ...

Sputniktechno : @paolella_giulia @MediasetPlay Ingegnere... e bella come una pupa. Total package!!! ?? - infoitcultura : Paolella, chi è?/ A La pupa e il secchione 2021 l'ingegnere in coppia con Manuel - infoitcultura : La Pupa e il Secchione e Viceversa: nuova coppia, chi sono Manuel e Paolella? - infoitcultura : Manuel e Paolella, nuova coppia de La pupa e il secchione: chi sono - infoitcultura : Paolella, chi è?/ A La pupa e il secchione 2021 l’ingegnere in coppia con Manuel -