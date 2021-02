Non sono Giochi. Grana diritti umani su Pechino 2022 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La risonanza internazionale delle Olimpiadi ha un’immensa portata geopolitica. Il Paese ospitante incornicia le competizioni sportive, fa orgogliosamente sfoggio di sé e attira gli occhi dell’intero pianeta. Motivo per cui, viste le continue violazioni di diritti umani da parte del regime cinese, 180 organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto di boicottare le Olimpiadi di Pechino nel 2022. Queste ONG sono perlopiù associate ai territori e alle etnie nel mirino repressivo del Dragone: Hong Kong, la popolazione di musulmani uiguri nella regione dello Xinjiang, Taiwan e Tibet. Alcune di esse avevano già protestato durante le Olimpiadi di Pechino nel 2008, ai margini della staffetta della torcia olimpica, denunciando la repressione cinese in Tibet e ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) La risonanza internazionale delle Olimpiadi ha un’immensa portata geopolitica. Il Paese ospitante incornicia le competizioni sportive, fa orgogliosamente sfoggio di sé e attira gli occhi dell’intero pianeta. Motivo per cui, viste le continue violazioni dida parte del regime cinese, 180 organizzazioni per ihanno chiesto di boicottare le Olimpiadi dinel. Queste ONGperlopiù associate ai territori e alle etnie nel mirino repressivo del Dragone: Hong Kong, la popolazione di musulmani uiguri nella regione dello Xinjiang, Taiwan e Tibet. Alcune di esse avevano già protestato durante le Olimpiadi dinel 2008, ai margini della staffetta della torcia olimpica, denunciando la repressione cinese in Tibet e ...

Davide : «Sono io vostro onore, non sono un gatto». Vi sfido a trovare qualcosa di meglio di quest'avvocato che non riesce a… - Rinaldi_euro : Ma il M5S non poteva chiedere per tramite del M5S al governo Conte 1 e Conte 2 l’istituzione del ministero della… - NicolaPorro : A differenza di altri, oggi ci tengo a celebrare la Giornata del Ricordo per le vittime delle #foibe. E lo voglio f… - tommixzorzi : RT @dylanoanchor: “Cos’hai? Vieni qui..” Sono in una valle di lacrime non toccatemi #tzvip - VincenzoLombar1 : Sono di nuovo a pranzo da mia zia,quindi commenta #uominiedonne ha appena detto che non capisce una parola di sto G… -