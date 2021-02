“Non abbiamo bisogno di lei!”. Elisabetta Gregoraci umiliata dopo il GF Vip, il massacro arriva proprio da ‘lui’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli ha messo in chiaro anche ai suoi familiari che vuole proseguire la storia con Giulia Salemi che ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infatti in un primo momento la sua famiglia aveva storto il naso rispetto a questa storia preferendo Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo ha anche attaccato i suoi familiari rei – a suo dire – di intromettersi nella sua vita privata. “Danno giudizi sulla base del nulla. Se tu come madre vedi che sto bene perché devi fare preferenze? E anche mio fratello fa delle preferenze e dice che Elisabetta è meglio. Che roba è? Pessima, mamma mia. Stiamo all’asilo? Li ho chiamati dieci volte prima di entrare. Ho fatto giurare a mia madre che si sarebbero tenuti fuori da tutto. Volevo vivere questa esperienza da solo senza condizioni”, ha detto Pierpaolo. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli ha messo in chiaro anche ai suoi familiari che vuole proseguire la storia con Giulia Salemi che ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infatti in un primo momento la sua famiglia aveva storto il naso rispetto a questa storia preferendo. Pierpaolo ha anche attaccato i suoi familiari rei – a suo dire – di intromettersi nella sua vita privata. “Danno giudizi sulla base del nulla. Se tu come madre vedi che sto bene perché devi fare preferenze? E anche mio fratello fa delle preferenze e dice cheè meglio. Che roba è? Pessima, mamma mia. Stiamo all’asilo? Li ho chiamati dieci volte prima di entrare. Ho fatto giurare a mia madre che si sarebbero tenuti fuori da tutto. Volevo vivere questa esperienza da solo senza condizioni”, ha detto Pierpaolo. (Continua ...

