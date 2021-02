No vuol dire no Così Crimi cancella l’opzione astensione citofonare Casaleggio

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “La votazione di oggi sarà l’unica votazione sul governo. Se prevarrà il sì sosterremo il governo, se prevarrà il no non lo sosterremo”. Dopo la sospensione temporanea del voto sulla piattaforma Rousseau per chiedere agli iscritti se il Movimento 5 Stelle debba appoggiare oppure no il governo a guida Draghi, Vito, l’attuale Capo politico in pectore, chiarisce quel che sarebbe dovuto essere già chiaro, manon è: il nono al governo, non significa. Ma perché la necessità di una ulteriore precisazione? Perché a votazioni aperte (si vota dalle 10 alle 18 di oggi) Davide, intervistato dai giornalisti nel corso di una iniziativa della Associazione Rousseau a Milano ha aperto a diverse interpretazioni del risultato. “So che negli ultimi giorni ci ...