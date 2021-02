Maltempo, allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e gialla in altre otto regioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Maltempo investe gran parte del Centro e del Sud-Italia. allerta meteo arancione oggi in Calabria e Lazio. gialla in altre otto regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Ieri nel Salernitano una frana si è abbattuta su alcune abitazioni, senza causare feriti. E una strada è franata nel Potentino: sgomberate diverse case (LE PREVISIONI). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilinveste gran parte del Centro e del Sud-Italia.oggi inind'Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Ieri nel Salernitano una frana si è abbattuta su alcune abitazioni, senza causare feriti. E una strada è franata nel Potentino: sgomberate diverse case (LE PREVISIONI).

