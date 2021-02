M5s, voto Rousseau: 59,3% i sì al governo Draghi, 40,7% i no SPECIALE TGLA7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) 59,3% favorevoli ad un governo guidato da Mario Draghi, pari a 44.177 voti. 40,7% i no. Nel complesso sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau. I risultati sono stati certificati da ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) 59,3% favorevoli ad unguidato da Mario, pari a 44.177 voti. 40,7% i no. Nel complesso sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma. I risultati sono stati certificati da ...

Agenzia_Ansa : M5s, Lezzi: 'Nuovo voto su Rousseau o votiamo no al governo' #ANSA - Rinaldi_euro : M5S, parte la petizione. I grillini vogliono votare di nuovo: 'Ripetere su Rousseau' - fanpage : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi, ha inviato una lettera ai vertici pentastellati per chiedere un… - ottogattotto : Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto così, vicino… - borg_gio : -