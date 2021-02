Lui è peggio di me: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 11 febbraio 2021) quante puntate sono previste per Lui è peggio di me, lo show con Marco Giallini e Giorgio Panariello? Ve lo diciamo subito: in tutto su Rai 3 andranno in onda quattro puntate per quattro giovedì sera consecutivi. La prima andrà in onda l’11 febbraio 2021; l’ultima il 4 marzo 2021. Ma vediamo la programmazione completa dello show di Rai 3 (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 Seconda puntata: giovedì 18 febbraio 2021 Terza puntata: giovedì 25 febbraio 2021 Quarta puntata: giovedì 4 marzo 2021 durata Ma quanto dura (durata) Lui è peggio di me? L’orario d’inizio delle quattro puntate è fissato per le ore 21,20; la chiusura intorno alle ore 23,30. La durata prevista di ogni puntata è quindi di circa 2 ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021)sono previste per Lui èdi me, lo show con Marco Giallini e Giorgio Panariello? Ve lo diciamo subito: in tutto su Rai 3 andranno in onda quattroper quattro giovedì sera consecutivi. La prima andrà in onda l’11 febbraio 2021; l’ultima il 4 marzo 2021. Ma vediamo la programmazione completa dello show di Rai 3 (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 Seconda puntata: giovedì 18 febbraio 2021 Terza puntata: giovedì 25 febbraio 2021 Quarta puntata: giovedì 4 marzo 2021Ma quanto dura () Lui èdi me? L’orario d’inizio delle quattroè fissato per le ore 21,20; la chiusura intorno alle ore 23,30. Laprevista di ogni puntata è quindi di circa 2 ...

