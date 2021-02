Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie in coma per il monossido di carbonio. Trastevere sotto choc (Di giovedì 11 febbraio 2021) Archeologo, accademico, storico, scrittore di successo e, non da meno, anche un volto noto al pubblico televisivo, Valerio Massimo Manfredi è stato ricoverato insieme alla moglie in fin di vita all’ospedale San Camillo di Roma. Se, come tutti speriamo, la coppia riuscirà ad uscire fuori da quest’incubo, lo si deve alla figlia, che, non riuscendo a mettersi in contatti con i genitori, ha deciso di recarsi di persona a sincerarsi delle loro condizioni. Valerio Massimo Manfredi: la scoperta della figlia, giunta nelle loro casa Giunta nell’appartamento di via dei Vascellari, a Trastevere, dove vive Manfredi, la figlia ha trovato entrambi i genitori riversi sul letto, in stato di incoscienza. Allertato immediatamente il 118 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Archeologo, accademico, storico,di successo e, non da meno, anche un volto noto al pubblico televisivo,è stato ricoverato insieme allain fin di vita all’ospedale San Camillo di Roma. Se, come tutti speriamo, la coppia riuscirà ad uscire fuori da quest’incubo, lo si deve alla figlia, che, non riuscendo a mettersi in contatti con i genitori, ha deciso di recarsi di persona a sincerarsi delle loro condizioni.: la scoperta della figlia, giunta nelle loro casa Giunta nell’appartamento di via dei Vascellari, a, dove vive, la figlia ha trovato entrambi i genitori riversi sul letto, in stato di incoscienza. Allertato immediatamente il 118 ...

