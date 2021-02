Le Regioni chiedono al futuro governo di prorogare i divieti di spostamento

ilcentrotirreno : Spostamenti, Regioni chiedono proroga del divieto - Virus1979C : Covid, le Regioni chiedono al governo di prorogare il divieto spostamenti. Allarme per il weekend di San Valentino - GermanoZanelli : RT @eziomauro: Covid, le Regioni chiedono al governo di prorogare il divieto spostamenti. Allarme per il weekend di San Valentino https://t… - TgrRai : #COVID19 Le Regioni chiedono al governo di prorogare il decreto che vieta gli spostamenti da una regione all'altra… - Milano_Events : Le Regioni chiedono al governo la proroga dello stop agli spostamenti - -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni chiedono

...e il ministro della Salute Zweli Mkhize ha affermato che "ci sono già alcuni Paesi chedi ... "La mia personale opinione è che il blocco tra ledovrebbe essere mantenuto per altre due ...Lo ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle. "Al nuovo Governo chiederemo un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo Dpcm, per valutare le ...Il presidente della Regione Piemonte si rivolge al premier incaricato: ''Solleveremmo il pubblico che potrà così concentrarsi di più sulle categorie più fragili'' ...ROMA - Nelle prossime ore si stabilirà se potrà esserci mobilità tra le regioni in Zona Gialla o se, come è possibile, si andrà verso una proroga. A chiederlo sono anche le stesse Regioni che premono ...