Italia’s Got Talent 2021 Federico e Abigail si ritrovano a sorpresa sul palco per cantare (Di giovedì 11 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 Federico ritrova Abigail sul palco della trasmissione, momento Carramba di IGT A Italia’s Got Talent 2021 c’è anche spazio per le “carrambate” le sorprese inaspettate che colpiscono il cuore di chi guarda. Sul palco arriva Federico che è venuto per cantare ma racconta che si era iscritto con Abigail una ragazza che aveva conosciuto durante un periodo all’estero con cui ha cantato in modo virtuale durante il lockdown sentendosi meno soli. Non si vedono da due anni e sarebbero dovuti essere insieme sul palco ma le restrizioni da pandemia lo hanno impedito. O almeno così pensava Federico. Il suo momento di ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 febbraio 2021)Gotritrovasuldella trasmissione, momento Carramba di IGT AGotc’è anche spazio per le “carrambate” le sorprese inaspettate che colpiscono il cuore di chi guarda. Sularrivache è venuto perma racconta che si era iscritto conuna ragazza che aveva conosciuto durante un periodo all’estero con cui ha cantato in modo virtuale durante il lockdown sentendosi meno soli. Non si vedono da due anni e sarebbero dovuti essere insieme sulma le restrizioni da pandemia lo hanno impedito. O almeno così pensava. Il suo momento di ...

SkyTG24 : Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella terza puntata - grumpy792 : RT @gayit: Italia's Got Talent, le coloratissime Drag Queen conquistano il pubblico - xdrvcomalfoy : È INIZIATO ITALIA’S GOT TALENT E NESSUNO MI HA AVVISATO??? - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 finalista terza puntata chi ha vinto ieri sera? - #Italia’s #Talent #finalista #terza - Cloe_92 : @silvia_megara vero vero !! ma io lo immagino per Temptation Island, come giudice a Italia's Got Talent o un talk t… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Stasera in tv | Italia's Got Talent | tutte le anticipazioni della terza puntata Zazoom Blog