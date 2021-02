Incontro Salvini-Berlusconi, Meloni: “Nessuna ira” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Leggo ricostruzioni abbastanza infondate su quello che invece accade realmente. Intanto non c’è Nessuna ira da parte mia e poi non c’è Nessuna divisione dentro Fdi. Di rado il partito è stato così compatto su una scelta, mi pare che nel panorama politico attuale, l’unico partito che non ha un dibattito aperto sul governo sia proprio Fdi”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, smentendo – ospite di ‘Radio anch’io’ su Radio Raiuno – le voci secondo cui sarebbe molto risentita per l’Incontro a due che si è svolto ieri tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Sul governo Draghi che sta prendendo forma in queste ore, Meloni ha rimarcato: “Penso che se si andasse a votare noi avremmo la maggioranza. Invece si continua a tenere il governo ostaggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Leggo ricostruzioni abbastanza infondate su quello che invece accade realmente. Intanto non c’èira da parte mia e poi non c’èdivisione dentro Fdi. Di rado il partito è stato così compatto su una scelta, mi pare che nel panorama politico attuale, l’unico partito che non ha un dibattito aperto sul governo sia proprio Fdi”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, smentendo – ospite di ‘Radio anch’io’ su Radio Raiuno – le voci secondo cui sarebbe molto risentita per l’a due che si è svolto ieri tra Silvioe Matteo. Sul governo Draghi che sta prendendo forma in queste ore,ha rimarcato: “Penso che se si andasse a votare noi avremmo la maggioranza. Invece si continua a tenere il governo ostaggio ...

