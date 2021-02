Il Paradiso delle Signore | trama 11 febbraio | una sorpresa per Beatrice

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di grandi novità e colpi di scena a Il, come testimonia ladi oggi, giovedì 11, con un Salvatore determinato a non permettere che Gabriella sposi Cosimo. Intanto, Adelaide accoglierà con stupore la notizia che Umberto abbia fatto marcia indietro su Ludovica e che ora la giovane potrà non solo presenziare alle nozze della coppia, ma fare addirittura da testimone a Cosimo. In particolare, poiché il commendatore ha cambiato idea grazie all'intercessione di Federico, la donna avrà paura che il giovane possa destabilizzare la sua famiglia. Più tardi, Pietro, che si è consultato con lo zio Vittorio per capire come iniziare a corteggiare Stefania di cui si è infatuato, riuscirà a strapparle un appuntamento approfittando della romantica ricorrenza di San Valentino, ...