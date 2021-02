Il Paradiso delle signore spoiler 12 febbraio | Gabriella fa una scelta | Vittorio e Beatrice cedono alla passione

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La puntata di venerdì 12delsarà estremamente significativa. Il matrimonio tra Cosimo eè, ormai, alle porte e la fanciulla arriverà a prendere una decisione molto importante., invece, rimarranno spiazzati da una telefonata proveniente dal collegio dove si trova Serena. I due, dunque, si precipiteranno da lei, ma durante il tragitto accadrà qualcosa di inaspettato.12fa unasul suo matrimonio Glideldel 12rivelano chee Cosimo staranno per convolare a ...

berta95italy : Marta lascerà Vittorio dopo la scoperta del tradimento?? leggi qui---> - nancyb70 : @AeonFlux71 ? Stai guardando “Il Paradiso delle Signore”? ?? - kscarlett22_ : RT @redazionetvsoap: #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Il grande ritorno da lunedì 15 febbraio! - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Il grande ritorno da lunedì 15 febbraio! - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Adelaide in collera -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

...di sostegno nella primaria della Hero, non ha superato la sua battaglia contro il Covid 19 ed è volata in cielo dopo diversi giorni in rianimazione all'ospedale Perinei'. Sul fronte...... il patrono della città ed il protettore di tutti gli innamorati, saranno diverse a causa... a seguire i 51 artisti leggeranno il XXXIII canto deldi Dante Alighieri. Informazioni su www.Salgono a otto le scuole coinvolte dal contagio. Alle scuole già note si aggiungono il comprensivo Paradiso ma con i due plessi Beata Eustochia e Petrarca, la ...Il padre di Povia è morto e lui gli dà l’ultimo saluto sul socia. Da Instagram il cantante Povia ha dato il triste annuncio della morte del padre: “Sei stato ...