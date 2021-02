Il mercato coperto di via Ortona torna in regola e riapre (Di giovedì 11 febbraio 2021) I Nas rilevano problemi nei bagni del mercato coperto, la struttura chiude per qualche giorno 13 novembre 2020 Sabato 13 febbraio riapre il mercato coperto di via Ortona , a Chieti Scalo, a ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) I Nas rilevano problemi nei bagni del, la struttura chiude per qualche giorno 13 novembre 2020 Sabato 13 febbraioildi via, a Chieti Scalo, a ...

TSTARANTO : Rigenerazione urbana a Paolo VI, avviso per ex mercato coperto ed ex “Ungaretti” - BlunoteWeb : #Taranto: #RigenerazioneurbanaPaolo VI, avviso per ex mercato coperto ed ex ‘Ungaretti’ - elenaricci1491 : Rigenerazione urbana a Paolo VI, avviso per ex mercato coperto ed ex “Ungaretti” #tarantinitime - TarantiniTime : Rigenerazione urbana a Paolo VI, avviso per ex mercato coperto ed ex “Ungaretti” #tarantinitime - CandelliAngelo : Rigenerazione urbana a Paolo VI, avviso per ex mercato coperto ed ex “Ungaretti” -

Ultime Notizie dalla rete : mercato coperto Il mercato coperto di via Ortona torna in regola e riapre

I Nas rilevano problemi nei bagni del mercato coperto, la struttura chiude per qualche giorno 13 novembre 2020 Sabato 13 febbraio riapre il mercato coperto di via Ortona , a Chieti Scalo, a conclusione dei lavori di riqualificazione e ...

Chieti, riapre mercato coperto, non aveva Cpi: l'annuncio dell'assessore Pantalone

Chieti. Riaprirà tornando operativo il prossimo 13 febbraio, il mercato coperto di via Ortona a Chieti Scalo, chiuso a novembre scorso dopo un'ispezione del Nas e dell'Asl, e oggetto di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza necessari per rendere fruibile ...

Il mercato coperto di via Ortona torna in regola e riapre ChietiToday Chieti, sabato riapre il mercato coperto di via Ortona

Sindaco e assessore Pantalone: “Ora la struttura è in regola con la sicurezza, assurdo che per anni sia stata usata senza certificazioni” ...

Tag: riapertura mercato coperto

riapertura mercato coperto Notizie. Tutte le News aggiornate in tempo reale su riapertura mercato coperto. Ultime notizie riapertura mercato coperto da abruzzo.cityrumors.it.

I Nas rilevano problemi nei bagni del, la struttura chiude per qualche giorno 13 novembre 2020 Sabato 13 febbraio riapre ildi via Ortona , a Chieti Scalo, a conclusione dei lavori di riqualificazione e ...Chieti. Riaprirà tornando operativo il prossimo 13 febbraio, ildi via Ortona a Chieti Scalo, chiuso a novembre scorso dopo un'ispezione del Nas e dell'Asl, e oggetto di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza necessari per rendere fruibile ...Sindaco e assessore Pantalone: “Ora la struttura è in regola con la sicurezza, assurdo che per anni sia stata usata senza certificazioni” ...riapertura mercato coperto Notizie. Tutte le News aggiornate in tempo reale su riapertura mercato coperto. Ultime notizie riapertura mercato coperto da abruzzo.cityrumors.it.