Hyperloop | il treno del futuro che collega Roma a Milano in 30 minuti

(Teleborsa) – Per ora siamo solo ai test e alle sperimentazioni, con le prospettive più ottimistiche che parlano di un arrivo in Italia nel 2030, ma intanto Hyperloop viene sempre più indicato come il treno del futuro. A levitazione magnetica e sparati a oltre 1.000 chilometri all'ora all'interno di un tubo sotto vuoto, questi convogli permetterebbero di collegare Roma e Milano in meno di trenta minuti. Il progetto Hyperloop è nato da una visione di Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX, ed è stata poi portata avanti da team di ricercatori in giro per il mondo. La società che è entrata con più convinzione nel mercato è Virgin Hyperloop, l'unica azienda al mondo che ha testato con successo la tecnologia Hyperloop

Per ora siamo solo ai test e alle sperimentazioni, con le prospettive più ottimistiche che parlano di un arrivo in Italia nel 2030, ma intanto Hyperloop viene sempre più indicato come il treno del futuro. A levitazione magnetica e sparati a oltre 1.000 chilometri all'ora all'interno di un tubo sotto vuoto, questi convogli permetterebbero di ...

In Italia Leonardo sta lavorando sull’ingegnerizzazione delle capsule e le prime tratte potrebbero essere realizzate assieme a Ferrovie ...

La tecnologia è reale e sicura, entro il 2030 prime tratte negli Stati Uniti. E stiamo già parlando con l’Unione Europea». Paolo Barletta di Alchimia, unico investitore europeo del progetto: «Pronti a ...

