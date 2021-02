Guida all’utilizzo dei social per i genitori che vogliono monitorare le attività dei figli (Di giovedì 11 febbraio 2021) I genitori che, in questo periodo, si trovano ad accompagnare i figli nella scoperta del mondo social possono fare affidamento su una serie di guide e sicuramente la Fondazione Carolina e le sue ricerche aiutano in questo senso. Il loro lavoro è meticoloso e le iniziative sono tante, compresa una Guida minori Online, un vero e proprio manuale aggiornato costantemente sulla dimensione digitale dei ragazzi dedicato a tutti gli adulti con responsabilità educative per insegnare come utilizzare social e monitorare i propri figli. Ivano Zoppi, segretario generale della fondazione, ci ha spiegato che nonostante l’attenzione che viene posta ora su TikTok visti gli ultimi fatti di cronaca, non ci sono social più pericolosi di altri: tutti vanno monitorati e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iche, in questo periodo, si trovano ad accompagnare inella scoperta del mondopossono fare affidamento su una serie di guide e sicuramente la Fondazione Carolina e le sue ricerche aiutano in questo senso. Il loro lavoro è meticoloso e le iniziative sono tante, compresa unaminori Online, un vero e proprio manuale aggiornato costantemente sulla dimensione digitale dei ragazzi dedicato a tutti gli adulti con responsabilità educative per insegnare come utilizzarei propri. Ivano Zoppi, segretario generale della fondazione, ci ha spiegato che nonostante l’attenzione che viene posta ora su TikTok visti gli ultimi fatti di cronaca, non ci sonopiù pericolosi di altri: tutti vanno monitorati e ...

centrogulliver : Internet fa parte della vita di tutti. Non sarebbe pensabile evitarne l'utilizzo da parte dei più piccoli. E' invec… - leone52641 : RT @felicetommasino: Perché non funzionano gli #hashtag su #Instagram: guida all'utilizzo ?? #felicetommasino - felicetommasino : Perché non funzionano gli #hashtag su #Instagram: guida all'utilizzo ?? #felicetommasino - fraperfrate : @_viperella_ Dovrebbero fare una sorta di 'guida all'utilizzo' per i social. - Srgym : RT @bikeitalia_it: Grassi e lubrificanti per bicicletta: guida completa all'utilizzo -