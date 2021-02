Gruppo Mare cerca 25 ingegneri, priorità a under 30 e donne (Di giovedì 11 febbraio 2021) Napoli, 11 feb. (Labitalia) - Il Gruppo Mare, nato a Pomigliano d'Arco (Na) nel 2001 per offrire servizi innovativi alle piccole e medie imprese italiane e articolato in otto società attive in tre aree (Innovation Management, Digital Product e Engineering), potenzia la divisione Ricerca e Sviluppo con 25 nuove risorse, da inserire in organico nel corso del primo semestre 2021. Si ricercano, in particolare, ingegneri (gestionali/informatici/ambientali/meccanici/aerospaziali), anche alla prima esperienza lavorativa. Il contratto di lavoro offerto è inizialmente a tempo determinato ma con buone possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato. È previsto un periodo di formazione interna per l'inserimento in azienda. Oltre alle competenze specialistiche, saranno valutate le soft skills. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Napoli, 11 feb. (Labitalia) - Il, nato a Pomigliano d'Arco (Na) nel 2001 per offrire servizi innovativi alle piccole e medie imprese italiane e articolato in otto società attive in tre aree (Innovation Management, Digital Product e Engineering), potenzia la divisione Rie Sviluppo con 25 nuove risorse, da inserire in organico nel corso del primo semestre 2021. Si rino, in particolare,(gestionali/informatici/ambientali/meccanici/aerospaziali), anche alla prima esperienza lavorativa. Il contratto di lavoro offerto è inizialmente a tempo determinato ma con buone possibilità di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato. È previsto un periodo di formazione interna per l'inserimento in azienda. Oltre alle competenze specialistiche, saranno valutate le soft skills. In ...

ilgiornale : Passione italiana contro tradizione inglese, il gruppo contro gli olimpionici. E due miliardari… - CatCananzi : @BimbiMeb @araccontarlo @luigidimaio @beppe_grillo Il suo yacht ha voluto entrare in in insenatura che si trova tr… - DonatoCutolo : Una bella foto di gruppo, Facoltà di Immagine della Libera Università di Alcatraz (Gubbio). Vi ricordo il download… - cucineditalia : Le Chiacchiere Spiritose al gusto di Gin Una gustosa e profumata reinterpretazione di una classica ricetta di Carn… - stellaxharry : Comunque io i miei protetti non li ho scelti a caso, l’altro giorno io e il mio gruppo di amici del mare abbiamo fa… -