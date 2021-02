Governo, Marco Travaglio: “M5S si spacca. Non tutti hanno lo stomaco di andare con Berlusconi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Conte? E’ una fortuna il fatto di tenersi a distanza da questa ammucchiata. A prescindere da Draghi che è un santo e cammina sulle acque, fa la fila al supermercato invece di farsi largo con il machete, ma tutto il resto ci riserverà tali spettacoli che chi ha la fortuna di avere un mestiere, un bel mestiere come insegnare all’università, è un bene se si tiene fuori“. Questo il pensiero di Marco Travaglio, ospite di Otto e mezzo su La7. E sulla spaccatura del Movimento 5 Stelle: “Ci sarà per forza, ci sarà qualcuno che non ha lo stomaco così forte da andare al Governo con Berlusconi e con chi gli ha buttato giù i due precedenti governi“, rimarca. In questo Governo “i 5 stelle non toccheranno palla, non contano più niente‘‘, avverte. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Conte? E’ una fortuna il fatto di tenersi a distanza da questa ammucchiata. A prescindere da Draghi che è un santo e cammina sulle acque, fa la fila al supermercato invece di farsi largo con il machete, ma tutto il resto ci riserverà tali spettacoli che chi ha la fortuna di avere un mestiere, un bel mestiere come insegnare all’università, è un bene se si tiene fuori“. Questo il pensiero di, ospite di Otto e mezzo su La7. E sullatura del Movimento 5 Stelle: “Ci sarà per forza, ci sarà qualcuno che non ha locosì forte daalcone con chi gli ha buttato giù i due precedenti governi“, rimarca. In questo“i 5 stelle non toccheranno palla, non contano più niente‘‘, avverte. SportFace.

