**Governo: Grillo posta fotomontaggio Draghi su cornicione Quirinale, 'aspettando Rousseau'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Beppe Grillo ricorre all'ironia, mentre la base M5S sta votando sull'eventuale ingresso del Movimento in un governo guidato da Mario Draghi. In un post su Twitter posta un fotomontaggio con l'ex numero uno della Bce sul cornicione del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affacciato a una finestra che sembra intento a rassicurarlo, sotto la scritta "aspettando #Rousseau".

