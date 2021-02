Governo Draghi: progressività dell'imposizione e lotta all'evasione fiscale, la possibile strategia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi non sarà una riedizione di quello di Mario Monti. Le circostanze sono diverse. Le politiche di austerity non sono una necessità. L'Italia ha la possibilità di spendere e l'ipotesi di innalzare il livello di tasse non pare proprio rientrare nelle idee del premier incaricato. Una priorità è, invece, la riforma del fisco. Questa dovrebbe passare essenzialmente per alcuni capisaldi chiari. I primi plausibili paiono essere una tassazione progressiva e, soprattutto, la lotta all'evasione fiscale. Governo Draghi: ipotesi tassazione progressiva La strategia per mettere in piedi un sistema fiscale non prevedrà l'introduzione di nuove tasse. La riforma, stando alle prime indiscrezioni emerse, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il nuovopresieduto da Marionon sarà una riedizione di quello di Mario Monti. Le circostanze sono diverse. Le politiche di austerity non sono una necessità. L'Italia ha la possibilità di spendere e l'ipotesi di innalzare il livello di tasse non pare proprio rientrare nelle idee del premier incaricato. Una priorità è, invece, la riforma del fisco. Questa dovrebbe passare essenzialmente per alcuni capisaldi chiari. I primi plausibili paiono essere una tassazione progressiva e, soprattutto, laall': ipotesi tassazione progressiva Laper mettere in piedi un sistemanon prevedrà l'introduzione di nuove tasse. La riforma, stando alle prime indiscrezioni emerse, ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - passionescatto : @lucianoghelfi Fa' benissimo. Ed in corso d'opera,se aderiranno al governo Draghi, potranno anche sperimentare la trategia 'Renzi'. - GRETA1SGARBO : RT @riktroiani: Sgarbi super: Draghi deve rispedire al mittente i deliri di Grillo, mandare a casa i 18 ministri e fare un Governo tecnico… -