Giulia De Lellis, pronta per la conduzione di un reality: ecco quale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per la web influencer grandi novità: approderà in tv alla conduzione di un nuovo programma su una rete di Discovery L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per la web influencer grandi novità: approderà in tv alladi un nuovo programma su una rete di Discovery L'articolo proviene da Gossip e Tv.

gwenwithoutajoy : RT @_bumblebeeeeeee: sarebbe meglio avere più influencer come sayrevee che come giulia de lellis change my mind - sofyvaresi : RT @_bumblebeeeeeee: sarebbe meglio avere più influencer come sayrevee che come giulia de lellis change my mind - Luca_zone : RT @GiusCandela: ELISA ISOARDI A L'ISOLA DEI FAMOSI IN CAMBIO DI UN PROGRAMMA TV TUTTO SUO. LOVE ISLAND, GIULIA DE LELLIS ALLA CONDUZIONE D… - igeyp3 : RT @_bumblebeeeeeee: sarebbe meglio avere più influencer come sayrevee che come giulia de lellis change my mind - sayrevee : RT @_bumblebeeeeeee: sarebbe meglio avere più influencer come sayrevee che come giulia de lellis change my mind -