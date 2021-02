Ferrero | fatturato consolidato 2020 a 12 | 3 mld | +7 | 8%

(Di giovedì 11 febbraio 2021)in crescita del 7,8% a 12,3 mld di euro per il Gruppo. Il documento di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 agostoè stato approvato dalla capogruppo,International. L’anno precedente, il Gruppo, di cui Giovanniè il presidente Esecutivo e Lapo Civiletti il ceo , che aveva registrato undi 11,4 miliardi di Euro. ”Nonostante le incertezze causate dal Covid-19 – spiega una nota – il Gruppoè stato in grado di gestire con successo le sfide anche nel contesto pandemico. Mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza di dipendenti e consumatori, il Gruppo ha dimostrando agilità e resilienza nell’assicurare continuità ...

