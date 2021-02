Di Maio, Di Battista e la Transizione ecologica (Di giovedì 11 febbraio 2021) I francesi sono in Transizione ecologica da cinquant’anni, da quando hanno istituito il ministero con tale nome. Mettono tanti soldi per questo grande obiettivo, più di 48 miliardi l’anno. Per loro si tratta di ridurre la dipendenza energetica dal fossile, ma anche, attenzione, dalle centrali nucleari. Passare, cioè, da un 75% di energia prodotta dall’atomo al 60%. La Francia ha 19 centrali con 58 reattori Pwr, a fissione. Nella Transizione ecologica i francesi hanno deciso di portarsi anche le scorie nucleari. Noi, per fortuna, con il nucleare abbiamo chiuso tanto tempo fa e non sappiamo ancora dove stoccare le scorie prodotte dalle centrali che avevamo e soprattutto nessuno le vuole. Quindi la Transizione ecologica può avere significati diversi a seconda del punto d’osservazione. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) I francesi sono inda cinquant’anni, da quando hanno istituito il ministero con tale nome. Mettono tanti soldi per questo grande obiettivo, più di 48 miliardi l’anno. Per loro si tratta di ridurre la dipendenza energetica dal fossile, ma anche, attenzione, dalle centrali nucleari. Passare, cioè, da un 75% di energia prodotta dall’atomo al 60%. La Francia ha 19 centrali con 58 reattori Pwr, a fissione. Nellai francesi hanno deciso di portarsi anche le scorie nucleari. Noi, per fortuna, con il nucleare abbiamo chiuso tanto tempo fa e non sappiamo ancora dove stoccare le scorie prodotte dalle centrali che avevamo e soprattutto nessuno le vuole. Quindi lapuò avere significati diversi a seconda del punto d’osservazione. ...

