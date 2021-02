Da Di Maio a Di Battista, chi in M5s vota si e chi vota no a Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono contento di vedere un processo di partecipazione collettiva con oltre 100 mila persone che decideranno in che modo il M5s dovrà votare su questo governo”. A dirlo è Davide Casaleggio, che con queste parole apre la giornata decisiva per l’appoggio, o meno, dei Cinque Stelle al nascente governo Draghi. Dalle 10 alle 18, infatti, gli iscritti al Movimento potranno votare sulla piattaforma Rousseau, “un nuovo modello di partecipazione, che ci differenzia rispetto alle altre forze politiche, che decidono con 4-5 persone in una stanza”, ha aggiunto fieroil presidente dell’Associazione di fronte alla sede di Milano che gestisce il voto online. Il quesito, di cui tempi e modalità sono stati “decisi da Vito Crimi, in qualità di capo politico”, ha due esiti: Sì a governare con Mario ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono contento di vedere un processo di partecipazione collettiva con oltre 100 mila persone che decideranno in che modo il M5s dovràre su questo governo”. A dirlo è Davide Casaleggio, che con queste parole apre la giornata decisiva per l’appoggio, o meno, dei Cinque Stelle al nascente governo. Dalle 10 alle 18, infatti, gli iscritti al Movimento potrannore sulla piattaforma Rousseau, “un nuovo modello di partecipazione, che ci differenzia rispetto alle altre forze politiche, che decidono con 4-5 persone in una stanza”, ha aggiunto fieroil presidente dell’Associazione di fronte alla sede di Milano che gestisce il voto online. Il quesito, di cui tempi e modalità sono stati “decisi da Vito Crimi, in qualità di capo politico”, ha due esiti: Sì a governare con Mario ...

