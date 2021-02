Covid, insegnante di sostegno muore a 44 anni: una comunità in lutto per Maria (Di giovedì 11 febbraio 2021) Maria Lobefaro è morta a 44 anni, sconfitta dal Covid. insegnante a Santeramo in Colle, nel Barese, era docente di sostegno nella priMaria della Hero Paradiso. A dare la notizia del decesso è stato il ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021)Lobefaro è morta a 44, sconfitta dala Santeramo in Colle, nel Barese, era docente dinella pridella Hero Paradiso. A dare la notizia del decesso è stato il ...

