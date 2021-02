Copa del Rey, Athletic Bilbao e Levante sull’1-1 nella semifinale di andata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non vanno oltre l’1-1 Athletic Bilbao e Levante nella semifinale di andata di Coppa del Re. nella cornice dell’Estadio San Mamés, è la squadra ospite a sbloccare il risultato con una rete di Melero al 26? su assist di de Frutos. nella ripresa Marcelino cambia tutto: dentro Berenguer, Vesga e Lopez. E la reazione del Bilbao c’è. Al 58? Muniain innesca Martinez che firma l’1-1 e rende meno complicata l’impresa del ritorno fissato per il 4 marzo. Continua il momento complicato dell’Athletic Bilbao che nelle ultime due sfide ha raccolto solamente un punto. La finale è in programma il 17 aprile a Siviglia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non vanno oltre l’1-1didi Coppa del Re.cornice dell’Estadio San Mamés, è la squadra ospite a sbloccare il risultato con una rete di Melero al 26? su assist di de Frutos.ripresa Marcelino cambia tutto: dentro Berenguer, Vesga e Lopez. E la reazione delc’è. Al 58? Muniain innesca Martinez che firma l’1-1 e rende meno complicata l’impresa del ritorno fissato per il 4 marzo. Continua il momento complicato dell’che nelle ultime due sfide ha raccolto solamente un punto. La finale è in programma il 17 aprile a Siviglia. SportFace.

