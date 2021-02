Berlusconi ricoverato per una notte dopo una caduta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato questa notte all’ospedale milanese ‘La Madonnina’ a seguito di una caduta avvenuta nella sua casa di Roma, sull’Appia Antica: Villa Grande. Il leader di Forza Italia era nella Capitale per le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica “La madonnina” per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte”, è la nota emessa da Forza Italia. Berlusconi ora sta meglio: “È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, conclude la nota di FI. Da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Silvioè statoquestaall’ospedale milanese ‘La Madonnina’ a seguito di unaavvenuta nella sua casa di Roma, sull’Appia Antica: Villa Grande. Il leader di Forza Italia era nella Capitale per le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “Il Presidente Silvioè rientrato a Milano ieri sera a causa di unaaccidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica “La madonnina” per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la”, è la nota emessa da Forza Italia.ora sta meglio: “È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, conclude la nota di FI. Da ...

