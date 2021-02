Autogrill | impatto Covid su risultati 2020

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il gruppoha chiuso ilcon ricavi pari a 1,983 miliardi, in calo del 60,3% rispetto all’esercizio 2019, “a causa del perdurare degli effetti della pandemia da-19”. La cassa e le linee di credito disponibili ammontano a 0,6 miliardi a fine esercizio, in linea con le previsioni. Nel corso delsono pari a 5,3 miliardi i nuovi contratti vinti e i rinnovi, con gli aeroporti di Las Vegas e Amsterdam che costituiscono la quota più rilevante. Per ilprevede un drop-through a livello di Ebitda in linea con la performance del primo semestre(24%). (Foto: © ricochet64 / 123RF)

Ultime Notizie dalla rete : Autogrill impatto

Il Messaggero

Per il 2020prevede un drop - through a livello di Ebitda in linea con la performance del primo semestre 2020 (24%)....con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo, ...e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade (), ...(Teleborsa) - Il gruppo Autogrill ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 1,983 miliardi, in calo del 60,3% rispetto all'esercizio 2019, a causa del perdurare degli effetti della pandemia da ...Il gruppo ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 1,983 mld di euro, sotto la stima del consenso Bloomberg. Solo nel mese di dicembre sono scesi del 68%. L'effetto calendario ha avuto un impatto negativo ...