Australian Open: Berrettini al 3° turno, Sonego out. Fognini vince il derby (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tennista romano si sbarazza in 4 set di Machac e vola al terzo turno. Sonego out contro Lopez, Fognini batte Caruso al tiebreak del 5° set Per Matteo Berrettini si spalancano, per la prima volta nella sua carriera, le porte del terzo turno degli Australian Open. Il tennista romano si è sbarazzato in 4 set del ceco Tomas Machac, 20 anni e numero 199 del mondo, per 6-3 6-2 4-6 6-3. Match che Berrettini ha saputo indirizzare bene sfruttando la maggiore esperienza, aprendosi il campo, e puntando tutto sull'accoppiata servizio-dritto. Per il top 10 azzurro l'incontro poteva finire prima, ma durante il terzo ha commesso vari errori che hanno favorito il gioco di Machac che è riuscito a portarlo al quarto set.

