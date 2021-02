Agata Reale | ex ballerina di ‘Amici’ | racconta di avere la leucemia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La giovane è un’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippiin un’intervista dilaUn momento difficile persegnato dalla malattia. La ragazza, exdiha rivelato diuna forma acuta di. La ragazza che ha 34 anni è diventata nota al pubblico anche per i continui scontri che aveva con l’insegnante Alessandra Celentano, quando nel 2007 era un’allieva. Adesso la 34enne siin un’intervista a Diva e Donna. Tutto per la giovane è iniziato a novembre del 2019, dopo pochi mesi dal suo matrimonio con Carmelo De Luca, padre della sua bambina che ha 4 anni. “A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli la ...

