Abruzzo zona arancione? Marsilio | “Rt sopra 1 | pesa variante inglese”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)verso la, spinto dalladel coronavirus. La regione, attualmente ingialla, rischia di passare in, con l’entrata in vigore di regole e misure più restrittive, per l’incremento dell’indice Rt evidenziato dagli ultimi dati relativi all’emergenza covid, come spiega il governatore Marco. “Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell’indice Rt, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati, la Cabina di Regia che si riunirà domani non potrà che classificare l’in. Se l’ordinanza del ministro ...

pescaranews : L'Abruzzo verso la zona arancione - sansalvonet : L'Abruzzo rischia la zona arancione, Rt abbondantemente sopra 1 - reteabruzzocom : CORONAVIRUS, ABRUZZO VERSO RITORNO NELLA ZONA ARANCIONE - IliaVerrocchi : Ecco. Covid, indice Rt superiore a 1: Abruzzo verso la zona arancione - ABR24 NEWS - xjuustinsavedme : forse l’Abruzzo torna in zona arancione, non se ne può più cazzo -

L'Abruzzo verso la zona arancione: questo, in estrema sintesi, l'annuncio dato oggi, giovedì 11 febbraio, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. A confermarlo una nota della Regione, ne ...