Voleva uccidere la ex moglie con un'ascia: bloccato a bordo del suo trattore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una chiamata ai Carabinieri. Un rocambolesco inseguimento. Una tragedia evitata. Nel bresciano si sono vissuti attimi di vera tensione Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una chiamata ai Carabinieri. Un rocambolesco inseguimento. Una tragedia evitata. Nel bresciano si sono vissuti attimi di vera tensione

