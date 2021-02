Video l’Eredità 10 febbraio 2021: Andrea Matarazzo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) l’Eredità di mercoledì 10 febbraio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Andrea Matarazzo di Roma. Andrea è un ingegnere meccanico e lavora presso una multinazionale, ma per passione suona anche la batteria. E’ sposato con Angela e ha una bambina di nome Ludovica. Al suo settimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento di troppo, valeva 4.375 euro. Il suo montepremi totale resta quindi a 112.500 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di mercoledì 10. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, èdi Roma.è un ingegnere meccanico e lavora presso una multinazionale, ma per passione suona anche la batteria. E’ sposato con Angela e ha una bambina di nome Ludovica. Al suo settimo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento di troppo, valeva 4.375 euro. Il suo montepremi totale resta quindi a 112.500 euro. Trovate ildella Ghigliottina di ...

