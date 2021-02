VIDEO Camila Giorgi-Swiatek | Australian Open 2021 | highlights e sintesi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Brutte notizie per i colori azzurri. E’ terminato in 1 ora e 21 minuti il match di 2° turno deglidi, opposta alla n.17 del mondo Iga. La marchigiana (n.79 ATP) si è dovuta arrendere alla vincitrice del Roland Garros 2020 più continua nel proprio tennis e premiata dallo score di 6-2 6-4. Una sfida decisa dalla continuità di gioco e dalla capacità didi essere incisiva coi colpi da fondo, ma nello stesso tempo troppo fallosa. Di seguito gliFoto: Lapresse

Gli abbonati ad Eurosport avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming... Tra le donne, esordio vincente perGiorgi che qualche giorno fa aveva avuto un problema fisico ...... impegnata contro la kazaka Jaroslava Svedova! Forza! GLI ITALIANI IN CAMPO A MELBOURNE NEL ... Link utili: Le news sugli Australian Open -highlights Le pagine social: diventa fan di ...Brutte notizie per i colori azzurri. E' terminato in 1 ora e 21 minuti il match di 2° turno degli Australian Open 2021 di Camila Giorgi, opposta alla n.17 del mondo Iga Swiatek. La marchigiana (n.79 ...Giorgi-Swiatek: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del match valevole per il secondo turno degli Australian Open di tennis 2021 ...