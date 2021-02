UFFICIALE Pordenone | rescissione consensuale con Gavazzi | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilannuncia lacon il centrocampista Davide. Ecco ildella società friulana Ilannuncia lacon Davide. «IlCalcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere (scadenza giugno 2021) con il centrocampista Davidee ilsi salutano – per cause di forza maggiore quali un serio infortunio – dopo due stagioni e mezza di reciproche soddisfazioni. Il calciatore è stato grande protagonista della vittoria del campionato di Serie C (oltre che della Supercoppa) e della cavalcata della scorsa annata di Serie B conclusasi ...