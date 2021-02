Trovano un golden retriever che si è perso sui monti e lo salvano dal congelamento – Video

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stavano facendo un’escursione quando hanno trovato uncongelato, che si erada due settimane. I protagonisti della vicenda sono due medici, Jean Francois Bonnet e Ciara Nolan, che stavano facendo hiking in Irlanda suiWicklow. I due hanno preso il cane e, come si vede nel, se lo sono caricato in spalla. Alla fine, lo hanno consegnato ai proprietari.TikTok L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

