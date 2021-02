Sanremo 2021 la scaletta delle 5 serate del Festival (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mancano ormai solo venti giorni a uno degli eventi più attesi nel nostro paese, forse il più atteso per il mondo della musica e dello spettacolo. Stiamo parlando chiaramente di Sanremo, giunto quest’anno alla sua edizione 71. Una edizione ricca di difficoltà a causa del covid 19, una edizione durante la quale potrebbe succedere davvero di tutto. Pensate che Amadeus e Fiorello sono pronti anche a un piano b perchè purtroppo, c’è da mettere in conto anche la possibilità che ci si contagi proprio prima del Festival. La speranza per tutti è chiaramente che Sanremo 2021 vada in onda senza intoppi, soprattutto per la salute di tutti e nell’interesse degli artisti e di tutte le persone che lavorano alla grande macchina del Festival. Anche per questa edizione di Sanremo, cinque ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mancano ormai solo venti giorni a uno degli eventi più attesi nel nostro paese, forse il più atteso per il mondo della musica e dello spettacolo. Stiamo parlando chiaramente di, giunto quest’anno alla sua edizione 71. Una edizione ricca di difficoltà a causa del covid 19, una edizione durante la quale potrebbe succedere davvero di tutto. Pensate che Amadeus e Fiorello sono pronti anche a un piano b perchè purtroppo, c’è da mettere in conto anche la possibilità che ci si contagi proprio prima del. La speranza per tutti è chiaramente chevada in onda senza intoppi, soprattutto per la salute di tutti e nell’interesse degli artisti e di tutte le persone che lavorano alla grande macchina del. Anche per questa edizione di, cinque ...

