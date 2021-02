Roma, organizzano cena solidale per i terremotati: 5 anni dopo devono pagare 7mila euro di multe (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un’iniziativa organizzata allo scopo di raccogliere fondi per i terremotati è costata cara al Comitato di quartiere di Villa Fassini, nella periferia Romana di Casal Bruciato. A cinque anni di distanza da quella “amatriciana solidale” al parco, per la quale non erano stati richiesti i necessari permessi alle autorità, il bilancio è più che amaro: a fronte di 1.290 euro donati al comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), colpito dal sisma del Centro Italia l’agosto 2016, le multe che hanno colpito il gruppo di cittadini ammontano a un totale di oltre 7mila euro. È stato respinto infatti il ricorso gerarchico che il Comitato di quartiere aveva proposto nei mesi successivi contro le multe e, a pochi giorni dalla prescrizione, è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un’iniziativa organizzata allo scopo di raccogliere fondi per iè costata cara al Comitato di quartiere di Villa Fassini, nella periferiana di Casal Bruciato. A cinquedi distanza da quella “amatriciana” al parco, per la quale non erano stati richiesti i necessari permessi alle autorità, il bilancio è più che amaro: a fronte di 1.290donati al comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), colpito dal sisma del Centro Italia l’agosto 2016, leche hanno colpito il gruppo di cittadini ammontano a un totale di oltre. È stato respinto infatti il ricorso gerarchico che il Comitato di quartiere aveva proposto nei mesi successivi contro lee, a pochi giorni dalla prescrizione, è ...

