Roma, Julio Sergio a Pau Lopez: 'Meglio un grande errore che tanti' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma - Dal 2006 al 2011 la porta della Roma è stata difesa dal portiere brasiliano Julio Sergio il quale recentemente è intervenuto per parlare dei suoi colleghi giallorossi. In questo momento tra i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Dal 2006 al 2011 la porta dellaè stata difesa dal portiere brasilianoil quale recentemente è intervenuto per parlare dei suoi colleghi giallorossi. In questo momento tra i ...

sportli26181512 : #Roma, Julio Sergio a Pau Lopez: 'Meglio un grande errore che tanti': L'ex portiere giallorosso ha parlato del mome… - CinqueNews : Julio Sergio: «Pau, meglio una grande cag…ta che tanti piccoli errori» - Julio_Arnes : @RobbsRoys Il valore di un trofeo è dato dalla caratura degli avversari. il fatto che prima si lottasse contro 5 sq… - Julio_Arnes : RT @friedgorgo: Trovo curioso che l'aggettivo 'allegriana' sia saltato fuori - e con orgoglio - dopo due partite, vs Inter e Roma, fra le p… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Julio Sergio: 'Juve-Roma non decisiva per lo scudetto. Dzeko farebbe comodo a qualsiasi squadra. Su… -