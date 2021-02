Raccolta rifiuti: i primi cambiamenti per famiglie con gatti e persone incontinenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal 1° febbraio in città è attiva la nuova Raccolta dei rifiuti in plastica e indifferenziato. Con l’utilizzo di sacchi (la cui quantità annua è stabilita dai membri della famiglia) recanti un codice alfanumerico collegato all’utenza, obiettivo della campagna Mi piace un sacco di Aprica e Comune di Bergamo è quello di rendere Bergamo una città virtuosa per la Raccolta differenziata e diminuire in modo significativo la produzione di rifiuti indifferenziati, molto impattanti a livello di costi e ambiente. Un partenza morbida, come ha più volte dichiarato l’assessore all’ambiente Stefano Zenoni, senza sanzioni e rigidi controlli, ma necessaria per poter così “tarare” il nuovo sistema a seconda dei bisogni della città. Dopo una settimana dall’avvio e dal ritiro dei sacchi per quasi tutte le utenze (l’80% per quelle ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal 1° febbraio in città è attiva la nuovadeiin plastica e indifferenziato. Con l’utilizzo di sacchi (la cui quantità annua è stabilita dai membri della famiglia) recanti un codice alfanumerico collegato all’utenza, obiettivo della campagna Mi piace un sacco di Aprica e Comune di Bergamo è quello di rendere Bergamo una città virtuosa per ladifferenziata e diminuire in modo significativo la produzione diindifferenziati, molto impattanti a livello di costi e ambiente. Un partenza morbida, come ha più volte dichiarato l’assessore all’ambiente Stefano Zenoni, senza sanzioni e rigidi controlli, ma necessaria per poter così “tarare” il nuovo sistema a seconda dei bisogni della città. Dopo una settimana dall’avvio e dal ritiro dei sacchi per quasi tutte le utenze (l’80% per quelle ...

