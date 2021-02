Previsioni Lotto 11-02-2021

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ledel 11-02-, sono composte da due consigli. Leproposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 6 colpi a partire dalla data di pubblicazione.del 11-02-1 – Ruote: FIRENZE – GENOVA – TUTTEAmbata: 18Ambi : 18-27 / 18-72 / 18-64Lunghetta per Ambo, Terno, Quaterna: 18-27-72-64; Esiti: 2 – Ruote: MILANO – NAPOLI – TUTTEAmbata: 20Ambi: 20-86 / 20-50 / 20-5Lunghetta per Ambo, Terno, Quaterna: 20-86-50-5; Esiti: Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 volte. GiGi...

