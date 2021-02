Omicidio di Bolzano | Peter e Laura sarebbero morti in due momenti diversi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La ricostruzione degli inquirenti induce a comprendere chein duedifferenti. Nuova ricostruzione degli inquirenti sull’indagini oramai sempre più complessa del caso dei coniugi uccisi,Neumair di 63 anni ePerselli di 68 anni. Il corpo della Perselli era stato rinvenuto sul fondo del fiume Adige, mentre quello diè ancora in fase di ricerca. Gli inquirenti intanto hanno ricostruito la vicenda, delineando che il duplicepotrebbe essere stato compiuto in duedifferenti della giornata. La ricostruzione confermerebbe che il primo a perdere la vita sarebbe stato, successivamente poi sarebbe toccato a ...

wiseandgolden10 : RT @Radio1Rai: ?? Forse a una svolta le ricerche del cadavere di Peter Neumair, scomparso assieme alla moglie il 4 gennaio a #Bolzano. Il fi… - Radio1Rai : ?? Forse a una svolta le ricerche del cadavere di Peter Neumair, scomparso assieme alla moglie il 4 gennaio a… - CorriereCitta : Chi l'ha visto?, stasera in tv, tutte le anticipazioni: novità sull'omicidio di Peter e Laura Neumair #chilhavisto - Cirimbriscola_ : [...]nella stanza del fotosegnalamento. «Sono venuto bene nella foto?» ha chiesto agli agenti. «Se sono venuto bene… - fanpage : Omicidio di Bolzano, Peter e Laura sarebbero stati uccisi in due momenti diversi -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Bolzano

Ma gli irrisolti sarebbero stati tali al punto da spiegare l'? Secondo l'accusa, i dubbi da chiarire sulla colpevolezza del trentenne - al netto di un improbabile colpo di scena - sono ...Unstudiato nel dettaglio, al punto che nessuna traccia al momento stia risultando ... Coniugi di, la svolta: è successo in tempi diversi. Peter e Laura, la scoperta sul telefono del ...Benno Neumair ultime notizie, lui è in carcere per le accuse di omicidio e di occultamento di cadavere. L'idea degli investigatori ...Secondo la ricostruzione della procura, Benno avrebbe ucciso prima il padre, Peter Neumair, e poi la mamma, Laura Perselli ...