Nuovo Dpcm in arrivo | sarà il primo di Draghi | i dettagli

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ore si sta facendo molta confusione rispetto alla possibilità che già questa settimana possa esserci un, per quello che potrebbe essere ilatto del Governo. C’è chi ritiene, infatti, che per il 15 di febbraio servirà unprovvedimento del Governo per decidere se riaprire o meno ristoranti e palestre, come pure gli impianti da sci. In realtà non è così: l’ultimo Decreto Legge approvato dal Governo Conte-due, infatti, resterà in vigore fino al 5 marzo, quindi prima di quella data non c’è la necessità impellente di approvare unprovvedimento. Tuttavia, per il 15 febbraio 2021 sono in programma alcune scadenze sulle quali ilGoverno - ma non è escluso possa pensarci anche quello attualmente in carica per i soli ...