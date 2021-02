Nuove strade? Vanno realizzate per servire gli abitanti e non per 'interessi di bottega' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L''inchiesta' aperta da stradafacendo.tcom24.it sulla necessità di potenziare le infrastrutture italiane, realizzando nuovi progetti ma, soprattutto, adeguando e mettendo in sicurezza strade, ponti, ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L''inchiesta' aperta da stradafacendo.tcom24.it sulla necessità di potenziare le infrastrutture italiane, realizzando nuovi progetti ma, soprattutto, adeguando e mettendo in sicurezza, ponti, ...

wireditalia : Dagli abbonamenti alle newsletter a strumenti a pagamento per gestire meglio il profilo, il social network cerca nu… - elisasola_ : «Crede ancora nel progresso? «Certo! Perché trova sempre nuove strade. Credo in chi lavora per ripensare il mondo i… - cinziotta73 : @CentiTiberio @beppe_grillo Fare strade o acquistare bus lo fanno anche a Milano e negli ultimi anni sono state fat… - MarioDegu : RT @virginiaraggi: Percorrendo alcune strade in periferia, vi sarà capitato di vedere le nuove strisce pedonali luminose. Da qualche giorno… - giuliog : RT @wireditalia: Dagli abbonamenti alle newsletter a strumenti a pagamento per gestire meglio il profilo, il social network cerca nuove str… -