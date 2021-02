Napoli, bar del centro apre nonostante la chiusura predisposta dalla polizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un bar in piazza San Francesco a Capuana, dopo la chiusura forzata dello scorso 6 febbraio, è stato nuovamente colto in flagrante per non aver rispettato la disposizione. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio durante un giro di controllo della polizia del Commissariato Vicaria-Mercato. Avrebbe dovuto avere le serrande abbassate ed invece ospitava dei clienti al suo intero. Gli ospiti però alla vista della polizia sono riusciti a darsi alla macchia mentre il dipendente del locale, il 48enne Abdallah Ouzini è stato identificato. Algerino con precedenti di polizia, era destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 25 luglio 2019 dalla Procura della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un bar in piazza San Francesco a Capuana, dopo laforzata dello scorso 6 febbraio, è stato nuovamente colto in flagrante per non aver rispettato la disposizione. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio durante un giro di controllo delladel Commissariato Vicaria-Mercato. Avrebbe dovuto avere le serrande abbassate ed invece ospitava dei clienti al suo intero. Gli ospiti però alla vista dellasono riusciti a darsi alla macchia mentre il dipendente del locale, il 48enne Abh Ouzini è stato identificato. Algerino con precedenti di, era destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 25 luglio 2019Procura della ...

