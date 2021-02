L’ombra del clan catanese Scalisi sull’economia del Nord-Est (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PALERMO – Il clan mafioso Scalisi di Adrano (Catania) era stato capace di inserirsi nel tessuto economico-sociale e nelle strutture produttive del Nord-Est, da cui poi “traeva finanziamento”. È quanto sostiene la Direzione distrettuale antimafia di Catania che oggi ha coordinato l’operazione ‘Follow the money‘, con l’esecuzione di misure cautelari per 26 indagati tra la Sicilia, la Lombardia e il Veneto. Secondo gli inquirenti il boss storico del clan, Giuseppe Scarvaglieri, nonostante fosse detenuto al 41 bis, avrebbe continuato a rappresentare il “punto di riferimento” degli Scalisi, articolazione ad Adrano della famiglia mafiosa catanese dei Laudani. Scarvaglieri, grazie ai colloqui in carcere, avrebbe diretto l’attività del clan “grazie soprattutto – ricostruiscono i magistrati catanesi – al nipote, Salvatore Calcagno, al quale è stato riconosciuto un ruolo di assoluto rilievo nell’ambito del sodalizio quale portavoce dello zio sul territorio e supervisore dei suoi investimenti”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PALERMO – Il clan mafioso Scalisi di Adrano (Catania) era stato capace di inserirsi nel tessuto economico-sociale e nelle strutture produttive del Nord-Est, da cui poi “traeva finanziamento”. È quanto sostiene la Direzione distrettuale antimafia di Catania che oggi ha coordinato l’operazione ‘Follow the money‘, con l’esecuzione di misure cautelari per 26 indagati tra la Sicilia, la Lombardia e il Veneto. Secondo gli inquirenti il boss storico del clan, Giuseppe Scarvaglieri, nonostante fosse detenuto al 41 bis, avrebbe continuato a rappresentare il “punto di riferimento” degli Scalisi, articolazione ad Adrano della famiglia mafiosa catanese dei Laudani. Scarvaglieri, grazie ai colloqui in carcere, avrebbe diretto l’attività del clan “grazie soprattutto – ricostruiscono i magistrati catanesi – al nipote, Salvatore Calcagno, al quale è stato riconosciuto un ruolo di assoluto rilievo nell’ambito del sodalizio quale portavoce dello zio sul territorio e supervisore dei suoi investimenti”.

borghi_claudio : Come si vede è possibile scusarsi. Per quello che ha fatto il @Corriere ai miei figli via Aldo Grasso invece occorr… - rostokkio : RT @IdeeXscrittori: – Ciao, come stai? (Sono disperato. Questa musica reggaeton a tutto volume dimostra che i miei rapporti col vicinato s… - ilfigliodipupu : RT @_CarlaQ_: o certa ombra sembra che mi parlino; le mie piante e gli uccelli del terrazzo sembra che lo facciano. L'intensità, quella che… - Peach40774325 : @caticanonico Ma solo io non ci vedo un tatuaggio sul braccio destro? È tipo L ombra del sedile - ChiaraAbrescia : RT @IdeeXscrittori: – Ciao, come stai? (Sono disperato. Questa musica reggaeton a tutto volume dimostra che i miei rapporti col vicinato s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra del Clubhouse per Android: quando sarà disponibile? BorsaInside