LIVE Errani-Venus Williams 6-1 6-0, Australian Open in DIRETTA: Sarita vola al terzo turno in Australia! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUA! SARA Errani BATTE 6-1 6-0 Venus Williams E vola AL terzo turno DEGLI Australian Open! 40-A Risposta efficace in lungolinea di Sara. terzo match point. 40-40 Botta terrificante col dritto in allungo per Williams. 40-A Risposta smorzata vincente per Sara. Altro match point. 40-40 Straordinaria Venus! Passante in corsa dopo l’attacco di Errani. 40-A Dritto pesante e smorzata precisa. Match point Errani! 40-40 Splendido lob di Sara! Attaccata ad ogni punto la bolognese. 40-30 Schiaffo al volo vincente da tre quarti campo per Venus. 30-30 Dritto pesante da parte di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUA! SARABATTE 6-1 6-0ALDEGLI! 40-A Risposta efficace in lungolinea di Sara.match point. 40-40 Botta terrificante col dritto in allungo per. 40-A Risposta smorzata vincente per Sara. Altro match point. 40-40 Straordinaria! Passante in corsa dopo l’attacco di. 40-A Dritto pesante e smorzata precisa. Match point! 40-40 Splendido lob di Sara! Attaccata ad ogni punto la bolognese. 40-30 Schiaffo al volo vincente da tre quarti campo per. 30-30 Dritto pesante da parte di ...

