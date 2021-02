Juventus - Inter, scintille Conte - Agnelli - I nerazzurri non ci stanno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stando a quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' la rabbia dell'Inter non è affatto diminuita ed anzi la società è furibonda per quanto accaduto a margine della sfida dello 'Stadium'. Il ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stando a quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' la rabbia dell'non è affatto diminuita ed anzi la società è furibonda per quanto accaduto a margine della sfida dello 'Stadium'. Il ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - Fprime86 : RT @forumJuventus: La moviola dei giornali di #JuveInter: 'Lautaro giù, non è rigore: è lui a colpire Bernardeschi. Corretti anche i gialli… - nelyy_kpop : RT @juventusfc: Tutti su @JuventusTV per gli Highlights di #JuveInter ?? -