Juventus-Inter | Paratici esagera nel tunnel con Oriali | “Stai lontano che è la volta buona che ti picchio”

Il derby d'Italia è sempre caratterizzato da un'accesa rivalità calcistica che affonda le sue radici nell storia di questo grande classico del calcio italiano.Juventus ed Inter, già contendenti per la conquista del titolo in campionato insieme al Milan di Stefano Pioli, si sono trovate di fronte all'Allianz Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il successo bianconero a San Siro grazie alla doppietta firmata dal solito Cristiano Ronaldo, il pari a reti bianche maturato nel retour-match a Torino ha sancito l'accesso alla finale della compagine di Andrea Pirlo che attende la vincente della sfida tra Atalanta e Napoli. Zero gol nel corso dei novanta minuti ma numerosi screzi tra i protagonisti in campo e sulle rispettive scrivanie. Alta tensione con radici pregresse, in particolar modo tra Leonardo Bonucci e Antonio Conte, Fabio ...

